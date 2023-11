Donauwörth

vor 48 Min.

Gute Nachricht für die Jugend in Donauwörth

Plus Bei der Bürgerversammlung in der Parkstadt verriet Oberbürgermeister Jürgen Sorré, wo es einen Interims-Treff geben wird. Auch sonst boomt dieser Stadtteil gewaltig.

Von Helmut Bissinger

Was in der Parkstadt in Donauwörth zuletzt geschehen ist, hat die Trabantenstadt deutlich aufgewertet. Das jedenfalls hat Oberbürgermeister Jürgen Sorré bilanziert, als er nun bei einer Versammlung im Mehrgenerationenhaus die Entwicklung der Großen Kreisstadt und insbesondere der Parkstadt skizzierte. Dabei wurde deutlich, dass sich auch in Zukunft der Fokus in der Stadtentwicklung auf die Parkstadt richten wird.

Das Freibad im neuen Look, ein sehr gut frequentierter Mehrgenerationen-Sportpark und der mitunter futuristisch wirkende Wasser-Hochbehälter nannte Sorré als Beispiele. In einigen Jahren, so seine Projektion, werde die Parkstadt aber ein noch anderes Gesicht zeigen. Dann nämlich, wenn die Wohnbebauung im Alfred-Delp-Quartier abgeschlossen sein werde. „Große Bereiche der Infrastruktur seien geschaffen“, sagte er. Nun sollen die Pläne Schritt für Schritt umgesetzt werden. Für den Bau der ersten Einfamilienhäuser würden bereits notarielle Kaufverträge vorbereitet.

