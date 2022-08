Donauwörth

Gute Stimmung, aber wenig Gäste beim "Freilicht-Festival"

Drei Tage lang lief das "Freilicht-Festival" auf dem Gelände der Freilichtbühne in Donauwörth. Am Freitag traten die Gruppe Trumpet sowie Stefano Messina & Band auf.

Plus Drei Tage lang wird auf dem Areal der Freilichtbühne in Donauwörth Live-Musik geboten. So sieht die Bilanz der Veranstalter aus.

Von Fabian Kapfer

Vor der Bühne in der Donauwörther Freilichtbühne wird getanzt, die kühlen Getränke sind teilweise auf der kleinen Mauer vor den ersten Sitzplätzen abgestellt. Die Besucherinnen und Besucher des "Freilicht-Festivals" haben ihren Spaß bei dem dreitägigen Format, das durch ein buntes musikalisches, aber auch kulinarisches Angebot abseits der Bühne überzeugen möchte und mitten in Donauwörth stattfindet. Bei den Anwesenden kommt das Festival gut an, auch wenn es bei der Besucherzahl Luft nach oben gibt.

