Gymnasium Donauwörth belohnt Lese-Erfolg

Die Schulbibliothek des Gymnasiums Donauwörth freut sich über einen Erfolg in der Leseförderung. Innerhalb von nur 14 Wochen erlasen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen mit über 440 Büchern zwei „Donauwörther Büchertürme“ - das Wetterhäusle in der Promenade mit 3,80 m sowie den Trafoturm „265 C Schellenberg“ mit einer Höhe von neun Metern. Die Idee zu den Büchertürmen stammt von Ursel Scheffler, Autorin zahlreicher Kinder- und Jugendbücher. Das Konzept ist simpel und motivierend: Jedes gelesene Buch wird am Buchrücken ausgemessen und symbolisch als Baustein für einen Turm gewertet. Mit großem Eifer und Begeisterung stürzten sich die Schülerinnen und Schüler in die Welt der Bücher und sorgten für ein so schnelles Wachstum des ersten Turms, dass recht schnell ein zweiter gefunden werden musste. Dieses Engagement wurde nun vom Schirmherrn des Projekts, Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré, gerne belohnt. Stellvertretend für alle fünften Klassen nahmen jeweils zwei Schüler pro Klasse kleine Geschenke in Empfang, die Schulbibliothek wurde mit einem Jugendsachbuch belohnt. Jürgen Sorré dankte den Kindern für die starke Leistung und betonte dabei auch die Bedeutung des Lesens für den späteren Lebensweg. „Wir sind unglaublich stolz auf die Leistung unserer Fünftklässler“, sagte Bianca Voß, Leiterin der Unter- und Mittelstufenbibliothek und Organisatorin der Büchertürme. „Es ist schön zu sehen, dass man Kinder für das Lesen begeistern kann und dass wir als Schulbibliothek so einen wichtigen Beitrag leisten. Wir sind ein lebendiger Treffpunkt innerhalb der Schule, ein Ort, an dem Lesefreude geweckt und Medienkompetenz gestärkt wird.“ Der Erfolg der Büchertürme ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie mit Engagement und kreativen Ideen die Leselust bei Kindern geweckt und nachhaltig gefördert werden kann. Und da Donauwörth über zahlreiche Türme verfügt, bleibt genügend Raum für weitere Donauwörther Türmereien.

