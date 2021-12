Gymnasium Donauwörth: Verzögert Asbest im Keller den Zeitplan?

Plus Beim Umbau des Gymnasiums Donauwörth sind Mängel im Keller eines Gebäudeteils festgestellt werden. Verzögern diese den anvisierten Zeitplan?

Das Gymnasium Donauwörth ist mit den Jahren nicht nur größer geworden, sondern auch älter. Deshalb wird seit Längerem immer wieder saniert und umgebaut - in mehreren Bauabschnitten. Der erste ist abgeschlossen, beim zweiten mussten die Planer nun erst einmal schlucken: Bei der Begutachtung der alten Gebäude traten im Keller einige Überraschungen zutage. Zum einen fehlt eine richtige Bodenplatte, zum anderen ist stellenweise Asbest verbaut worden. Ist der Zeitplan nun noch zu halten?