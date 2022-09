Gymnasium startet mit sieben fünften Klassen

Am Gymnasium Donauwörth fangen heuer 183 Fünftklässler an. Derweil wird auch das neue Schuljahr im Zeichen der Generalsanierung stehen.

Das Gymnasium Donauwörth startet am kommenden Dienstag, 13. September, mit insgesamt 1063 Schülerinnen und Schülern sowie 98 Lehrkräften in das Schuljahr 2022/2023 , wobei seitens des Kultusministeriums für den Schulbereich zwar Covid-19-Schutzmaßnahmen empfohlen, jedoch nicht vorgeschrieben wurden.

Verpflichtende Maßnahmen wie Masken und Tests seien – ein gleichbleibendes Infektionsgeschehen vorausgesetzt – derzeit für den Unterrichtsbetrieb nicht vorgesehen, sodass, wie Schulleiter Karl Auinger sagt, "im Gegensatz zu den letzten Schuljahren hoffentlich wieder die Normalität den Schulalltag bestimmt". Die vom Staatsministerium empfohlenen Hygienemaßnahmen und die in den Unterrichtsräumen im letzten Schuljahr aufgestellten Luftreinigungsgeräte sollen indes dazu beitragen, dass sich das Covid-19-Infektionsgeschehen im Herbst in Grenzen hält und auf einschränkende Maßnahmen für den Unterrichtsbetrieb verzichtet werden kann.

33 Klassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 am Gymnasium Donauwörth

Die über 1000 Schülerinnen und Schüler verteilen sich im Schuljahr 2022/2023 auf 33 Klassen in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 und auf 10 Parallelkurse in der Oberstufe. Die Zahl der Neuanmeldungen mit 183 Schülerinnen und Schülern ermöglicht die Bildung von sieben Eingangsklassen in der 5. Jahrgangsstufe, wobei in zwei Klassen Latein neben Englisch als erste Fremdsprache unterrichtet wird. Für die offene Ganztagsschule haben sich insgesamt 60 Schülerinnen und Schüler der Unterstufe angemeldet. In zwei Gruppen, die von Montag bis Donnerstag eingerichtet werden, erhalten die Kinder und Jugendlichen ab Mittwoch, 14. September, von 13 bis 16 Uhr von Sozialpädagogen und Erzieherinnen eine zuverlässige, qualifizierte und zudem kostenfreie Betreuung sowie ein kostenpflichtiges Mittagessen in der schuleigenen Mensa.

Auch das neue Schuljahr wird im Zeichen der Generalsanierung der Schule stehen, da die Generalsanierung des blauen Flügels auf der Südseite der Schule erst im Frühjahr 2023 abgeschlossen wird. „Der Unterrichtsbetrieb wird wie auch in den Vorjahren durch die Baumaßnahme jedoch nicht beeinträchtigt, da die derzeit vorhandenen übrigen Klassenzimmer in den anderen Gebäuden der Schule für den Unterrichtsbetrieb ausreichen, was sich erst im Schuljahr 2025/2026 mit dann wieder über 1200 Schülerinnen und Schülern aufgrund der zusätzlichen 13. Jahrgangsstufe des G9 ändern wird“, erklärt Auinger.

Der Unterricht am ersten Schultag endet bereits um 11.15 Uhr. Die offene Ganztagsschule kann ab Mittwoch, 14. September, besucht werden, der Nachmittagsunterricht startet erst ab der zweiten Schulwoche, da in der ersten Schulwoche noch zahlreiche Lehrkräfte wegen Studienfahrten der Q12 abwesend sind. (AZ)

