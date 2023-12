H&M bleibt in der Donauwörther Reichsstraße

Jetzt ist es raus: Die schwedische Modehaus-Kette H&M verlängert ihren Mietvertrag in der Reichsstraße.

Die gute Nachricht kurz vor Weihnachten: H&M bleibt in Donauwörth längerfristig erhalten. Der Mietvertrag wurde verlängert. Die City Initiative Donauwörth war laufend in die Verhandlungen eingebunden, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung am Dienstag heißt. Florian Britzelmeir, neuer Vorsitzende der CID, freut sich: „Mitten in der Reichsstraße einen attraktiven Anlaufpunkt für Kunden erhalten zu können, war uns ein echtes Anliegen. Umso mehr stimmt es mich positiv, da sich in letzter Zeit – nach den Schließungen oder Schließungsankündigungen – die Anzeichen für eine Trendwende mehren.“ (AZ)