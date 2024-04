Donauwörth

16:51 Uhr

Haben Tierquäler eine Katze unter Drogen gesetzt?

Diese Katze wurde in der Nacht auf Montag in der Donauwörther Parkstadt misshandelt.

Plus Eine Gruppe von jungen Männern soll in der Donauwörther Parkstadt eine Katze misshandelt haben. Die Polizei beschlagnahmt das Tier.

Von Wolfgang Widemann

Eine Gruppe von jungen Männern hat in der Nacht auf Montag in der Donauwörther Parkstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass die Clique möglicherweise mehrere Straftaten beging. Dazu gehörte wohl auch Tierquälerei. Ein Verdacht in diesem Zusammenhang: Aus den Reihen der Beteiligten könnte eine Katze unter Drogen gesetzt worden sein.

Stephan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth bestätigt auf Anfrage, dass nach Mitternacht mehrere Streifen in der Parkstadt vor Ort waren. Zuvor hatten Zeugen gemeldet, dass die jungen Männer augenscheinlich randalierten und eine Katze misshandelten. Sie sollen den Beobachtungen zufolge das Tier geschlagen, gewürgt und mit Füßen getreten haben.

