Häftling flüchtet in Donauwörth – große Fahndung läuft

Bei Außenarbeiten macht sich in Donauwörth ein Gefangener der JVA Kaisheim aus dem Staub. Polizei und Justiz suchen Alexander P. Der hat Vollbart und Glatze.

Ein Hubschrauber kreist über der Stadt und zahlreiche Polizisten sowie Justizbedienstete sind in Donauwörth unterwegs. Diese Situation bot sich am frühen Montagnachmittag. Es lief die Suche nach einem Häftling, der geflüchtet ist.

Der 51-Jährige war der Polizei zufolge seit etwa 13.20 Uhr abgängig. Der Strafgefangene aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim wurde zuletzt im Bereich der Neudegger Allee gesichtet. Nach Informationen unserer Redaktion war Alexander P. unter Aufsicht beim Aufbau der Donau-Ries-Ausstellung beschäftigt. Offenbar nutzte der Mann einen günstigen Moment zur Flucht. Diese erfolgte zu Fuß in unbekannte Richtung.

Alexander P. Foto: Polizei Schwaben Nord

Donauwörth: Polizisten und Justizbedienstete suchen nach Häftling

Als das Fehlen des Häftlings bemerkt wurde, lief eine größere Fahndung an. Zivile und uniformierte Kräfte durchkämmten die Stadt. Die Beamten hielten sogar Linienbusse an und kontrollierten die Insassen. In Zügen am Donauwörther Bahnhof schauten die Kräfte ebenfalls nach, die bis aus Augsburg kamen. Auch ein Polizeihubschrauber, Drohnen und Personensuchhunde waren im Einsatz. Am Abend wurde die Suche in den Bereich zwischen Donauwörth und Kaisheim ausgeweitet. Nach ersten Kenntnissen war der Flüchtige nicht bewaffnet. Es bestehe keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung, ließ die Polizei verlauten.

Die Suche nach dem Häftling zog sich laut Polizei bis tief in die Nacht – jedoch erfolglos. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Gefangene ist Deutscher, 1,77 Meter groß, kräftig, hat eine Glatze und grünbraune Augen. Er trug zuletzt einen schwarzgrauen Vollbart und die blaue Anstaltskleidung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich sofort an die nächste Polizeidienststelle oder per Notruf 110 an die Gesetzeshüter zu wenden. Die Beamten empfehlen, keine Anhalter mitzunehmen und keinen Unbekannten die Tür zu öffnen. (wwi/AZ)

