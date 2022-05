Donauwörth

10:00 Uhr

Handwerker präsentieren sich in Donauwörther Reichsstraße

Die Betriebe, die an den „Handwerkertagen“ in der Donauwörther Reichsstraße teilnahmen, verzeichneten eine ordentliche Resonanz.

Plus In der Reichsstraße in Donauwörth finden die Besucher Unterhaltung, gutes Essen und Informationen. So fällt die Bilanz der "Handwerkertage" aus.

Von Daniel Weigl

Der kleine Georg joggt 30 Sekunden lang auf der Stelle. Papa Christian Blaar sieht sich währenddessen schon mal um. Er sucht einen Handwerker, der sich um die Wartung seiner Heizung kümmert – und wenn er schon mal hier ist, will er sich noch gleich über eine neue Fotovoltaik-Anlage informieren. Georg ist inzwischen fertig mit joggen und holt sich atemlos, aber glücklich, seine Urkunde ab. "Ein schöner und zugleich nützlicher Samstagsausflug für die ganze Familie", freut sich Christian Blaar – und das mitten in der Reichsstraße.

