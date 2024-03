Donauwörth

vor 34 Min.

Handwerkertage 2024: Hat das Konzept eine Zukunft?

Plus Die Veranstaltung soll den regionalen Handwerkern eine Bühne bieten. Zuletzt sprangen jedoch viele Aussteller ab - und auch Besucher ließen teilweise auf sich warten.

Von Helmut Bissinger

Die perfekte Wärmedämmung, ein pflegeleichter Garten, ein neuer Wohnzimmerboden oder die neue Heizung: An zwei Tagen präsentierten regionale Handwerker, Firmen und Dienstleister in Donauwörth, was in diesem Frühjahr Trend ist. Die meisten der Aussteller sehen in den Handwerkertagen auf dem Gelände der Ludwig-Bölkow-Berufsschule auch eine Börse zur Kundenpflege.

„Neue, spontane Abschlüsse kann man hier nicht machen“, sagt Thomas Strobl. „Aber es bietet sich die Gelegenheit, zu zeigen, was es für Neuerungen gibt“, sagt er. So habe er großes Interesse für sein System registriert, das es ermöglicht, die Zweifach- gegen eine Dreifachverglasung auszutauschen, „ohne, dass man das Fenster ausbauen und erneuern muss“. Strobl hätte sich gewünscht, dass mehr von seinen Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit wahrgenommen hätten, sich zu präsentieren. Die Handwerkertage seien eine gute Gelegenheit zur Kontaktpflege. Der Zulauf freilich war ähnlich wie das Wochenend-Wetter: Am Samstag herrschte teilweise gähnende Leere zwischen den Ständen, am Sonntag hellten sich die Mienen der Aussteller dann aber auf.

