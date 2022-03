Handwerkertage in Donauwörth werden auf Mai verschoben

Mit neuem Konzept sollten am Wochenende die Donauwörther Handwerkertage über die Bühne gehen. Doch das Wetter spielt nicht mit.

Die schlechte Wettervorhersage mit Kälte und Schnee ist der Grund, weshalb die Handwerkertage in Donauwörth, die ursprünglich für kommenden Samstag angedacht waren, auf 7. Mai verschoben werden. Projektleiter Raimund Brechenmacher und CID-Vorsitzende Christiane Kickum haben sich nach Absprache mit den Handwerkern und längeren Abwägen für das Verschieben der Veranstaltung entschieden. Die Reichsstraße ist am Samstag, 2. April, dennoch von 10 Uhr bis 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Läden haben bis 16 Uhr geöffnet.

Beim Stadtladen wird es, dem Wetter angepasst, das Angebot des Kiwanis Clubs Donauwörth beim Romantischen Weihnachtsmarkt geben: Messwürste, Käsespätzle und Glühwein. Es werden auch Torten gebacken. An den Ständen werden Schokofrüchte, gebrannte Mandeln und Crepes angeboten. Außerdem werden Holzmöbel der Kolping Akademie zum Probesitzen oder Probeliegen ausgestellt.

Alternativprogramm am autofreien Samstag in der Reichsstraße: Ausstellung im Färbertörl

„Natürlich lädt das Wetter nicht unbedingt zum Bummeln ein, aber vielleicht ist es genau das richtige Wetter, um sich mit einem neuen Teil aus der Frühlingskollektion eine Freude zu machen, Ostergeschenke zu kaufen oder sich in der Gastronomie verwöhnen zu lassen,“ so Kickum. Im Färbertörl stellen die Kunstfreunde Donauwörth aus. Von 11 bis 17 Uhr sind Werke von Anneliese Waffenschmidt (Malerei) und Andre Seidel (Plastik) zu bewundern. Um 19 Uhr findet eine Benefizveranstaltung in der evangelischen Kirche zugunsten ukrainischer Flüchtlinge statt. Unter dem Motto „Für den Frieden – Songs, Gedanken, Gebete“ laden die Musical Company Kaisheim und die Kirchengemeinde Donauwörth ein. (AZ)

