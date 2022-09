Handydiebstahl beim Einkaufsbummel

Als eine 60-Jährige am Montagnachmittag beim Einkaufen in Donauwörth ist, stiehlt ihr ein Unbekannter das Handy aus der Tasche.

Einer 60-jährigen Lauingerin ist am Montag, 5. September, zwischen 17 und 17.30 Uhr das Handy gestohlen worden. Sie war in einem Bekleidungsgeschäft sowie in einem Sanitätshaus in der Pflegstraße in Donauwörth beim Einkaufen. Eine unbekannte Person klaute in diesem Zeitraum das Handy aus der Tasche der Frau.

Frau wird beim Einkaufen in Donauwörther Pflegstraße bestohlen

Als sie das Fehlen des Handys bemerkte und von einem anderen Apparat anrufen wollte, war das Handy bereits ausgeschaltet. Außerdem erhielt sie von verschiedenen Diensten im Internet die Nachricht, dass sich eine Person im Bereich Pflegstraße mithilfe des Telefons anmelden wollte. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth sorgten für eine Sperrung der Rufnummer. Sie nahmen außerdem ein Strafverfahren gegen unbekannt auf.

Bei dem gestohlenen Handy handelt es sich um ein grünes Samsung Galaxy mit einem Wert von etwa 400 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

