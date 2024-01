Hangrutsch: Bahnstrecke bei Donauwörth war gesperrt

Wegen eines Hangrutsches konnten von Donnerstagabend bis Freitagvormittag zwischen Donauwörth und Treuchtlingen keine Züge fahren.

Durch einen Hangrutsch war die Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Treuchtlingen von Donnerstagabend bis Freitagvormittag gesperrt. Dies meldet das Bahnunternehmen Go Ahead. Dem Vernehmen nach konnten von etwa 19.30 Uhr an keine Züge mehr fahren.

Der Hangrutsch passierte im Bereich der Baustelle an der Kreuzung der Bahngleise mit der B25 nahe Binsberg. An dem Damm wurde in den vergangenen Wochen bereits Erdreich abgebaggert. Nach Informationen unserer Redaktion sackten der Hang und teilweise auch das Gleisbett auf mehreren Metern ab. Damit ging auf dem Baustellen-Abschnitt, auf dem ohnehin nur auf einem der beiden Gleise gefahren werden kann (und das mit nur ganz geringer Geschwindigkeit), nichts mehr.

Um kurz nach 10 Uhr war die Bahnstrecke bei Donauwörth wieder befahrbar

Die erste Prognose lautete, dass die Strecke mindestens bis Freitagmittag blockiert bleiben würde. Von 9 Uhr an wollte die Firma einen Busnotverkehr einrichten. Um 10.19 Uhr teilte Go Ahead mit, dass die Gleise wieder frei sind. Trotzdem könne es weiterhin zu Einschränkungen im Bahnverkehr kommen. (wwi)