Donauwörth

18:00 Uhr

Hans-Leipelt-Schule bekommt ganz besondere Auszeichnung

Melanie Huml (links) übergab die Auszeichnung am Montagnachmittag in der FOS-BOS Donauwörth an Anja Heßlinger sowie die gesamte Lehrer- und Schülerschaft.

Plus Donauwörths FOS-BOS erhält eine besondere Würdigung von Staatsministerin Melanie Huml. Die findet klare Worte für die Wichtigkeit des europäischen Gedankens.

Von Thomas Hilgendorf

Wer den Kontinent in jungen Jahren bereist hat, der ist davon geprägt worden. Zweifellos. Ganz gleich, ob man in der italienischen Gastfamilie am Anfang vielleicht noch gedacht hatte: "Wie soll ich hier nur zwei Wochen zurechtkommen?" - und am Ende dann doch Abschiedstränen vergossen hat, oder ob man gar die erste Liebe auf einem spanischen Straßenfest gefunden hat. Europa lebt maßgeblich von den Begegnungen, vom Miteinander, von Freundschaft und Zusammenwachsen, von Werten, Prägungen. Um den europäischen Gedanken hat sich die Hans-Leipelt-Schule in Donauwörth in den vergangenen Jahren immer wieder mit Nachdruck bemüht. Nicht nur mit Worten, sondern mit vielfältigen Programmen. Dafür wurde die Schule am Montagnachmittag nun eigens von Melanie Huml ( CSU), Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales in der Bayerischen Staatskanzlei, ausgezeichnet.

Dass die "Europa-Urkunde" nicht mit einigen salbungsvollen Worten in München überreicht wurde, irgendwo in einem dieser mehr oder weniger prunkvoll-sterilen Räume mit weiß gedeckten Tischen, sondern dort, wo das Schulleben stattfindet, an der FOS-BOS im Donauwörther Stauferpark, erschien folgerichtig. So konnte die Schule direkt vor Ort zeigen, was sie zu bieten hatte und hat im Hinblick auf Europa: An Stellwänden waren Fotos zu sehen, von den Schülerpraktika in Italien, Holland und Irland, von Austauschprogrammen und Exkursionen quer durch den Kontinent.

