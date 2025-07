Hans-Leipelt-Schule Donauwörth glänzt beim isi NEO-Wettbewerb -einziger FOSBOS-Preisträger in Bayern

Beim renommierten Schulentwicklungswettbewerb isi NEO hat die Hans-Leipelt-Schule für ihr pädagogisches Konzept BOSVision den zweiten Platz in der Kategorie „Berufliche Schulen“ erreicht – und ist damit die einzige Fach- und Berufsoberschule (FOSBOS) in ganz Bayern, die unter den Preisträgern vertreten ist. Der Wettbewerb isi NEO (Innovationen stärken individuelle Schulentwicklung – Neue Entwicklungen optimieren) würdigt Schulen, die mit innovativen Konzepten auf die besonderen Herausforderungen und Bedürfnisse ihres Schulumfelds reagieren. Ausgezeichnet werden Beiträge aus verschiedensten Entwicklungsfeldern – von innovativen Lernräumen über Wertebildung und Demokratieerziehung bis hin zu agiler Schulentwicklung oder Resilienzförderung. „Diese Auszeichnung ist eine großartige Bestätigung für das Engagement unseres gesamten Kollegiums, unserer Schülerinnen und Schüler sowie unseres Partners, der Sigel GmbH“, freut sich Schulleiterin Anja Heßlinger. „Als FOSBOS stehen wir oft im Schatten anderer Schularten – umso mehr erfüllt es uns mit Stolz, dass unsere Arbeit auf Landesebene gewürdigt wird.“ Das ausgezeichnete pädagogische Konzept BOSVision legt den Schwerpunkt auf individualisierte Lernwege und fördert neben fachlichen auch persönliche Kompetenzen systematisch. Auch die partizipative agile Schulentwicklung, bei der Lehrkräfte und Lernende gemeinsam an der Zukunft der Schule arbeiten, fand große Anerkennung. Die Prämierung ist nicht nur ein Zeichen für die hohe Qualität der schulischen Arbeit, sondern auch ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. „Wir verstehen dies als Motivation, unsere Schule weiterhin zukunftsorientiert und lernfreudig zu gestalten“, so die Schulleiterin. Die Preisverleihung fand in feierlichem Rahmen in der Macherei in München statt. Neben einer Urkunde erhielt die Schule auch ein Preisgeld, das wieder in innovative Lernräume investiert werden soll. Mit diesem Erfolg setzt die HLS ein starkes Zeichen für die Innovationskraft beruflicher Schulen.

