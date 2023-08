B25 nochmals kurzzeitig gesperrt: Staus auf Umleitungen

Seit Mittwochmorgen ist die B25 wieder frei. Doch am Nachmittag kommt es für Anwohner und Verkehrsteilnehmer in Ebermergen und Wörnitzstein nochmals dicke.

Die B25 ist am Mittwochmorgen nach einwöchiger Vollsperrung zwischen Donauwörth und Ebermergen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Jedoch war die Bundesstraße am Nachmittag wegen der Baustelle an der Bahnbrücke nochmals kurzzeitig blockiert. Dies löste eine Blechlawine durch Ebermergen und Wörnitzstein aus.

Die Arbeiten an der Bahnbrücke konnten trotz der Regenfälle in den vergangenen Tagen wie geplant durchgezogen werden. Somit war die B25 am Mittwoch vor dem Berufsverkehr wieder offen. Manche wählten am Vormittag dennoch einen Umweg, weil noch nicht alle der eigens aufgestellten Verkehrsschilder entlang der Bundesstraße entfernt waren.

Ortsdurchfahrten in Ebermergen und Wörnitzstein nochmals verstopft

Am Nachmittag um etwa 15 Uhr sperrte die Polizei jedoch nochmals für eine Weile die Hauptverkehrsachse. Grund dafür sei gewesen, dass an der Brückenbaustelle etwas geändert habe werden müssen, war zu hören. In kurzer Zeit waren die Ortsdurchfahrten in Ebermergen und Wörnitzstein mit Autos und Lastwagen verstopft. Sogleich überquerte Augenzeugen zufolge mancher Lkw-Fahrer mit seinem 40-Tonner die auf eine Last von zwölf Tonnen begrenzte historische Wörnitzbrücke in Ebermergen. (wwi)