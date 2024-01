B25-Sperrung: So läuft es auf den Ausweichrouten

Weil die B25 bei Donauwörth gesperrt ist, verlagert sich der Verkehr auf andere Strecken. Eine davon nutzen zahlreiche Lkw-Fahrer.

Seit Mittwoch ist die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen wieder gesperrt, womit täglich erneut Tausende von Pkw- und Lkw-Fahrern auf andere Strecken ausweichen müssen. Auf diesen läuft es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bislang ganz gut. Soll heißen: Große Staus gab es nicht. Dennoch: Der Umleitungsverkehr bedeutet für die Bewohner in verschiedenen Orten eine zusätzliche Belastung.

Was allgemein zu beobachten ist: Auf der Bundesstraße sind zu Beginn des Jahres augenscheinlich deutlich weniger Lastwagen unterwegs als sonst - auch nach dem Ende der Weihnachtsferien. Dem Vernehmen nach haben manche Speditionen noch Betriebsurlaub. Erfahrungsgemäß dürfte der Lkw-Verkehr in der kommenden Woche wieder zunehmen, erklärt Marco Oberfrank, stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth, auf Anfrage.

Viele Lkw-Fahrer sind zwischen Harburg und Kaisheim unterwegs

Die B25 ist - wie gemeldet - wegen Bahnbrücken-Bauarbeiten voraussichtlich bis 9. Februar blockiert. Die ausgeschilderte Umleitung läuft weiträumig über Monheim, Wemding und Fessenheim. Jedoch suchen sich viele Verkehrsteilnehmer kürzere Routen. Eine davon haben nach Angaben des Harburger Bürgermeisters Christoph Schmidt offenbar zahlreiche Lkw-Fahrer für sich entdeckt. Sie zweigen in Harburg von der Bundesstraße ab und steuern ihre 40-Tonner über Mündling nach Kaisheim auf die B2 - und umgekehrt Damit sei unter anderem die Mündlinger Straße in Harburg in beiden Richtungen stark frequentiert: "Da fährt ein Laster nach dem anderen."

Die Ortsdurchfahrt von Ebermergen gilt wegen mehrerer Engstellen als schwierig für Lastwagen. Um Fußgänger zu schützen, sind in der Langgasse beidseitig Baken auf den Gehwegen zur Fahrbahn hin platziert. In der Kurve am Spielplatz streiften sich am Donnerstagvormittag ein Auto und ein Laster, die sich begegneten. Der Unfall ging laut Polizei mit Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro ab.

Die Verkehrspolizei Donauwörth will bei Bedarf "regulierend eingreifen"

In Wörnitzstein gilt während der B25-Sperrung in der kompletten Ortsdurchfahrt Tempo 30. Vor allem im Berufsverkehr bilden sich lange Fahrzeugschlangen. Die Polizei habe im Rahmen des Streifendienstes die Routen im Auge, so Oberfrank. Wenn Beschwerden kämen, "dann schauen wir, dass wir regulierend eingreifen".