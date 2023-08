Donauwörth, Harburg

vor 16 Min.

Brücken-Abriss an der B25: Ab wann Bahnreisende betroffen sind

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Die Arbeiten an der Bahnbrücke an der B25, die am Mittwoch starten, werfen eine wichtige Frage auf: Inwiefern ist der Bahnverkehr betroffen?

Themen folgen