Donauwörth/Harburg

18:00 Uhr

Die B25 ist von Montag an wieder komplett gesperrt

Plus Wegen der Bauarbeiten an der neuen Bahnbrücke muss die Bundesstraße zwischen Donauwörth und Ebermergen erneut gesperrt werden. In Wörnitzstein gilt Tempo 30.

Von Wolfgang Widemann

Diesem Tag sehen viele Verkehrsteilnehmer und manche Anwohner wieder mit leichtem Bauchgrimmen entgegen: Am Montag, 30. Oktober, wird die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen für voraussichtlich eine Woche gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten an der neuen Bahnbrücke nahe Binsberg. Weil die Bundesstraße einer der meistbefahrenen Wege im Donau-Ries-Kreis ist, sind die Auswirkungen entsprechend groß.

Seit Monaten läuft das Projekt Bahnbrücke. Bisher führt die B25 durch einen relativ kleinen Durchlass unter der Zugstrecke Donauwörth–Treuchtlingen hindurch. Das rund 90 Jahre alte Bauwerk ist marode und wird durch eine neue, wesentlich größere Brücke ersetzt. Die wird parallel zum jetzigen Durchlass gefertigt und dann – wenn die alte Konstruktion abgerissen und der Bahndamm auf entsprechender Länge abgetragen ist – in die Lücke geschoben. Dies sollte eigentlich in den kommenden Wochen geschehen. Doch es gibt ein Problem: Der Untergrund, so stellte sich zwischenzeitlich heraus, ist nicht stabil genug, um mit den ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen die Hunderte Tonnen schwere neue Brücke in gewünschter Form zu bewegen.

