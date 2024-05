Diebe stehlen Geldbeutel von Seniorinnen in Supermärkten

In Donauwörth und in Harburg erbeuten Unbekannte jeweils eine Geldbörse. Opfer sind jeweils ältere Frauen.

In Donauwörth und in Harburg haben Unbekannte am Dienstagvormittag in zwei Supermärkten jeweils einer Kundin den Geldbeutel gestohlen. In beiden Fällen waren laut Polizei Seniorinnen die Opfer.

Die Diebe nutzten anscheinend günstige Momente, um zuzuschlagen. In Donauwörth geschah dies in einem Geschäft in der Artur-Proeller-Straße zwischen 9.45 und 10.13 Uhr. Der Täter oder die Täterin nahm das Portemonnaie aus einer verschlossenen Handtasche, die sich in einem Einkaufswagen befand, den eine 83-Jährige benutzte. Die Beute: unter anderem etwa 110 Euro Bargeld.

Zwischen 10.15 und 10.50 Uhr griff der Langfinger im Edeka-Markt in der Wemdinger Straße in eine offen gelassene Umhängetasche einer 81-Jährigen. Auch hier war die Geldbörse samt Inhalt weg, zu dem circa 40 Euro Bares gehörte. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)