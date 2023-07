Donauwörth/Harburg

vor 58 Min.

Harburg hat eine Stadt-App, Donauwörth nicht: Dafür könnte sie nützlich sein

Plus Seit gut zwei Jahren steht eine Donauwörth-App in der Diskussion – die kleine Nachbarstadt hat sie längst. Warum klappt es in Harburg mit der App?

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Wer sich die App der Stadt Harburg herunterlädt, der kann sich mit ein paar Fingertippern recht gut informiert fühlen. Die große Nachbarstadt Donauwörth hat ein solches digitales Tool nicht. Vor gut zwei Jahren hatten die Christsozialen die Einführung einer Donauwörth-App beantragt, jetzt lag das Thema zur weiteren Behandlung auf dem Tisch. Von dem sollte es zunächst wieder herunterfallen – was einige Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses dann aber doch verhindert haben.

Doch erst einmal nach Harburg. Zumindest digital. Die App auf dem Smartphone zu installieren ist denkbar einfach. Android-Nutzer machen sich virtuell auf in den Play Store und laden sie sich nach Eingabe des Suchbegriffs "Harburg Schwaben" kostenfrei aufs mobile Endgerät. Apple-Freunde erledigen dies im App-Store. Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse beantragen, Melderegisterauskünfte … die App ist eine digitale Eingangstür für viele Dienstleistungen in der Burgstadt. Und nicht nur das – das Ferienprogramm ist ebenso zu sehen wie ein Veranstaltungskalender, aktuelle Nachrichten, Ansprechpartner im Rathaus, Öffnungszeiten und einiges mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen