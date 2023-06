Polizei lobt Ersthelfer nach tödlichem Radunfall im Wald

Nach dem tödlichen Unfall eines Radfahrers im Wald bei Gunzenheim spricht die Polizei den fünf Ersthelfern ein großes Lob aus. Sie erlebten dramatische Momente.

Es war ein fröhlicher Ausflug bei schönem Wetter. Fünf junge Männer unternahmen am Feiertag Christi Himmelfahrt ("Vatertag") eine Wanderung durch den Donau-Ries-Kreis. Als es am Abend schon dämmerte, machte die Gruppe mitten im Wald zwischen Harburg und Kaisheim eine schreckliche Entdeckung. Dort lag ein verunglückter Radfahrer zwischen den Bäumen. Die vier Harburger und ein Monheimer reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe, setzten einen Notruf ab und lotsten die Rettungskräfte zur Unfallstelle.

Das Verhalten sei "herausragend gut" gewesen, lobt Benjamin Dannemann, Leiter der Polizeiinspektion Donauwörth. Der hat jetzt die Helfer ausdrücklich gewürdigt. Sebastian Taglieber, Tim Huber, Hannes Gottwald, Robert Baumann und Lukas Langer erinnern sich noch genau an jenen Moment, in dem eine gesellige Tour in eine dramatische Rettungsaktion umschlug. Es war 21 Uhr, als das Quintett auf Gunzenheimer Flur ein Fahrrad neben dem steil abfallenden Waldweg-Abschnitt liegen sah. Die 18- bis 23-Jährigen wurden stutzig, liefen ein paar Schritte hin zu den Bäumen und erblickten einen leblos an einer Buche liegenden Mann. Die Ausflügler reagierten sofort. Alles sei wie automatisch abgelaufen, berichten sie. Einer habe sogleich die 110 gewählt, die vier anderen trugen den Radler aus dem unzugänglichen Gelände auf den Kiesweg. Dort begannen drei der Helfer mit Herzdruckmassage und beatmeten das Opfer.

Einer der Helfer rennt etwa zwei Kilometer weit zum Rettungswagen

Der Rettungsleitstelle, mit der Sebastian Taglieber mittlerweile verbunden war, konnte er nicht genau sagen, wo sich der Unglücksort befand: "Es war mitten im Wald." Deshalb rannte er einige hundert Meter weit zu einer Bahnunterführung. Tim Huber eilte zu Fuß zum Teil quer durch den Forst rund zwei Kilometer weit bis zum Weiler Marbach, stieg in den dort wartenden Rettungswagen ein und lotste dessen Besatzung zu den Kameraden. Währenddessen leitete Taglieber auch die Polizei zur Unfallstelle. "Es hat uns wirklich geholfen, dass er seinen Standort per Handy schickte", sagt Theresa Braun, die an jenem Tag Dienst hatte.

Sich um den Radfahrer zu kümmern, sei für sie selbstverständlich gewesen, bekunden die Ersthelfer: "Keiner hat gezögert." Die Rettungskräfte konnten dem Verunglückten leider nicht mehr helfen. Der 53-Jährige war tot.

Inspektionsleiter Dannemann ist angetan von der Hilfsbereitschaft der jungen Leute: "Ein großes Lob." Der Polizeirat würdigt dies bewusst öffentlich: "Es wäre schön, wenn andere auch so handeln würden." Die Ersthelfer haben die Ereignisse nach eigenen Angaben gut verkraftet und gelangten zu folgender Erkenntnis: "Wir haben das Beste daraus gemacht, auch wenn es zu spät war."