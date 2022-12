Mehrere Lkw-Fahrer überschreiten Geschwindigkeiten eklatant

Die Verkehrspolizei Donauwörth stoppt bei Kontrollen drei 40-Tonner, die deutlich zu schnell unterwegs sind.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führten am Mittwochvormittag auf der B25 zwischen Donauwörth und Harburg Geschwindigkeitskontrollen mittels ziviler Nachfahrten in einem speziell ausgestatteten Kamerafahrzeug durch. Alleine drei Fahrer von 40-Tonner-Sattelzügen mussten dort bei erlaubten 60 Stundenkilometern mit einer Geschwindigkeit von Tempo 90 angehalten werden: Ein 40-jähriger polnischer Staatsangehöriger um 7.45 Uhr bei Hoppingen (dieser überholte zudem verbotswidrig), ein 23-jähriger bosnischer Staatsangehöriger um 9.50 Uhr bei Großsorheim und ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger um 10.30 Uhr bei Donauwörth. In diesen drei eklatanten Fällen wurden vor Ort Sicherheitsleistungen im jeweils deutlich dreistelligen Bereich erhoben. In allen anderen Fällen von zu schnellen Lkw-Fahrten waren Bußgeldanzeigen die Folge. Zudem wurde jeweils eine umfassende Kontrolle von Fahrzeug sowie Ladung durchgeführt. (AZ)