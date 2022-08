Sattelzug mit 40 Sachen zu schnell auf der B2 unterwegs

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat auf der B2 und der B25 wieder geblitzt. Ein Lkw-Fahrer war besonders dreist und überschritt die Höchstgeschwindigkeit massiv.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth haben am Mittwochvormittag einen Lkw erwischt, der fast 40 Sachen zu schnell unterwegs war. Das zivile Messfahrzeug erfasste den Fahrer auf der B2 zwischen der Parkstadt und dem Übergang zur B 25 in Richtung Harburg. Die Beamten folgten dem 40-Tonnen-Sattelzug, der bei erlaubten 60 Kilometern pro Stunde mit 97 Sachen gemessen wurde - also mit 37 Zählern zu viel auf dem Tacho.

Zu schnell auf der B2 unterwegs: Lkw-Fahrer wird gestoppt

Zudem missachtete der 41-jährige Fahrer in der Folge auch noch ein mehrfach beschildertes Überholverbot. Auf Höhe Ebermergen wurde er von der Polizei gestoppt und sowohl er als auch sein Fahrzeug und die Ladung kontrolliert. Der Berufskraftfahrer musste eine Sicherheitsleistung in einem mittleren dreistelligen Betrag hinterlegen, um weiterfahren zu dürfen. Zudem erinnerten die Beamten nochmal an das herrschende Tempolimit.

Bereits gegen 8 Uhr hatte eine Zivilstreife auf der B 25 bei Ebermergen einen Klein-Lkw mit Anhänger erwischt, dessen 56-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Ansbach trotz Lkw-Überholverbot mit dem Gespann einen Sattelzug überholte und dabei mit 105 Kilometern pro Stunde anstatt der erlaubten 80 unterwegs war. Auch hier war eine Anzeige die polizeiliche Folge. (AZ)