Harburgerin prallt beim Ausparken gegen Auto

Beim Ausparken fährt eine 19-Jährige in Donauwörth gegen das Auto eines 44-Jährigen. Sie verhält sich korrekt und wartet vor Ort.

Am Sonntagabend prallte eine 19-jährige Harburgerin laut Polizei beim Ausparken in der Andreas-Mayr-Straße in der Donauwörther Parkstadt mit ihrem Auto gegen den geparkten Wagen eines 44-jährigen Anwohners. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzt 4000 Euro. Die Frau wartete vor Ort und informierte telefonisch die Polizei Donauwörth. Die Beamten sorgten für einen Personalienaustausch mit dem Geschädigten und verzichteten auf eine gebührenpflichtige Ahndung. (AZ)