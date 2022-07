Hase quert Radweg bei Donauwörth: 47-Jähriger stürzt

An der Südspange bei Donauwörth hat sich ein nicht alltäglicher Wildunfall ereignet. Ein Radfahrer wird dabei verletzt.

Zu einem nicht alltäglichen Wildunfall ist es am Dienstagmorgen auf dem Radweg neben der Südspange ( B16) bei Donauwörth gekommen. Zwischen dem sogenannten Hubschrauber-Kreisverkehr und der Donaubrücke war ein 47-jähriger Nordendorfer mit seinem Fahrrad unterwegs, als plötzlich ein Hase quer über die Fahrbahn sprang. Der Radler legte eine Vollbremsung hin, um eine Kollision mit dem Tier zu vermeiden. Dadurch stürzte der Mann aber kopfüber über den Lenker des Trekkingrads und schlug mit Kopf und Schulter voran auf dem Asphalt auf. Glücklicherweise trug das Opfer einen Helm. Dieser habe wohl schwerste gesundheitliche Folgen verhindert, so die Polizei. Der Mann verletzte sich unter anderem an der Schulter. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

Weitere fünf Wildunfälle zwischen Pkw und Rehwild mit einem Gesamtschaden von über 8000 Euro ereigneten sich im Bereich der Polizeiinspektion Donauwörth allein am Dienstag zwischen 21.20 und 22.30 Uhr. Die Unfallorte lagen bei Wemding, Kaisheim, Donauwörth und Harburg. (AZ)