Donauwörth

06:30 Uhr

Hat sich Mann verbotenerweise Kindern genähert?

Plus Ein Mann aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries war bereits vorbestraft wegen sexuellen Missbrauchs. Nun stand er in Nördlingen vor Gericht. Was dabei herauskam.

Von Wolfgang Widemann

Er ist vorbestraft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dafür hat ein Mann aus dem südlichen Donau-Ries-Kreis auch gebüßt. Um einen möglichen Rückfall zu verhindern, hat er eine gerichtliche Weisung bekommen: Er darf sich nicht an Orten aufhalten, an denen sich Kinder befinden. Ansonsten drohen juristische Konsequenzen. Das Amtsgericht Nördlingen hatte nun zu klären, ob sich der 61-Jährige diesbezüglich strafbar gemacht hat.

