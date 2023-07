Haus mit Äpfeln beworfen: Hausbesitzer eskaliert

Drei Kinder bewerfen ein Haus in Donauwörth mit Äpfeln. Der Hausbesitzer nimmt das nicht gut auf.

Weil drei Kinder ein Haus in Donauwörth mit Äpfeln beworfen hatten, musste die Polizei eingreifen. Laut Polizeibericht kamen die Kinder am Donnerstagabend gegen 18.25 Uhr auf die Idee, ein Haus in der Vetterstraße mit dem Obst zu bewerfen. Der Hausbesitzer fand das wenig lustig: Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung, die so ausartete, dass die Polizei zwei Strafverfahren einleiten musste. (AZ)