Haushalt der Stadt Donauwörth 2023: Fraktionen äußern sich kritisch

Plus Die Meinungen zum Haushalt 2023 im Donauwörther Stadtrat gehen auseinander. Die Auswahl der Großprojekte stößt teilweise auf Unverständnis.

Nicht alle Fraktionen im Donauwörther Stadtrat sind glücklich mit dem neuen Etat 2023. Am Ende sprechen sich sieben Stadträte gegen den Haushalt aus.