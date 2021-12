Heckscheibe an geparktem Auto eingeschlagen

Wie die Polizei mitteilt, hat eine unbekannte Person in der Nacht die Heckscheibe eines im Donauweg in Donauwörth geparkten Opel Corsa eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens ist vom 40-jährigen Geschädigten noch nicht abschließend beziffert. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)