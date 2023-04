Heftiger Unfall mit 12.000 Euro Schaden an der Polizeiinspektion

Direkt vor der Polizeidienststelle in Donauwörth stoßen zwei Autos zusammen. Verursacher des Unfalls ist ein 34-Jähriger.

Bei einem recht heftigen Verkehrsunfall mitten in Donauwörth ist am Montag ein Sachschaden von schätzungsweise 12.000 Euro entstanden. Verursacher war laut Polizei ein 34-Jähriger, der um 15 Uhr von der Eichgasse nach links in die Kapellstraße einbiegen wollte. Auf dieser stockte gerade der Verkehr. Der Mann übersah in der unübersichtlichen Situation einen von rechts kommenden Wagen, den eine 51-Jährige steuerte. Die beiden Autos stießen direkt an der Polizeiinspektion zusammen.

Der Pkw der Frau musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben nach erstem Anschein unverletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Den 34-Jährigen zeigten die Beamten an. (AZ)