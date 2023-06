Heftiges Unwetter über Donauwörth: Bäume umgestürzt, Brandmeldeanlagen alarmieren

Die Freiwilligen Feuerwehren sind an mehreren Stellen im Einsatz. Mehrere Brandmeldeanlagen wurden ausgelöst.

Ein heftiges Unwetter hat am Mittwochvormittag Donauwörth heimgesucht. Laut ersten Informationen stürzten mehrere Bäume um, zahlreiche Brandmeldeanlagen sprangen an - darunter eine in einem Gebäude des Landratsamtes und eine in einem Wohnheim des Behindertenwerkes Stiftung Sankt Johannes. Beide Male handelte es sich nach Auskunft der Polizei aber um Fehlalarme. Ein Baum stürzte auch auf die B2.

Noch ist nicht klar, wie hoch die Schäden tatsächlich sind. Menschen wurden nach ersten Informationen der Polizei nicht verletzt.