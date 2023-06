Heftiges Unwetter über Donauwörth: Feuerwehren im Dauereinsatz

Die B2 war auf Höhe Asbach-Bäumenheim-Süd blockiert. Freiwillige Feuerwehren müssen mit schwerem Gerät ausrücken. Antennen-Teile liegen auf der Reichsstraße.

Ein heftiges Unwetter hat am Mittwoch Donauwörth heimgesucht. Die Polizistinnen und Polizisten der PI Donauwörth mussten zu 16 Einsätzen ausrücken. Grund waren meist umgeknickte Bäume, herabgefallene Äste sowie sonstige Gegenstände auf den Straßen. In einigen Fällen mussten die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken, weil schweres Gerät benötigt wurde. Zudem lösten mehren Brandmeldeanlagen aus.

An Gebäuden in der Donauwörther Pflegstraße sowie der Zirgesheimer Straße kam es laut Polizeibericht um kurz nach 12 Uhr zu Auslösungen der Brandmeldeanlagen. Beide Male handelte es sich aber glücklicherweise um einen Fehlalarm, die Anlagen sprangen wohl wegen aufgewirbelter Gegenstände an. Auf der B2 blockierte auf Höhe Asbach-Bäumenheim-Süd für rund 15 Minuten ein umgestürzter Baum die komplette Fahrbahn in Richtung Süden. Auf der Bundesstraße 16 zwischen Tapfheim und Donauwörth mussten zahlreiche Autofahrer größeren Ästen auf der Fahrbahn ausweichen.

Größere Holzteile in Bäumenheim auf die Straße geschleudert

Im Bäumenheimer Alois-Tenschert-Ring, sowie in der Donauwörther Joseph-Gänsler-Straße wurden jeweils mehrere größere Holzteile auf den Fahrbahnen gemeldet. Teile einer Rundfunk-Antenne wurden vom Dach eines Hauses in der Donauwörther Reichsstraße auf die Fahrbahn geschleudert. In der Abt-Roger-Straße in Tapfheim blockierte ein quer über die Straße liegender Baumstamm den Verkehr. Vor einem Verbrauchermarkt im Neurieder Weg schleuderte eine Sturmbö einen Einkaufswagen gegen einen Pkw.

Um 12.11 Uhr wurde auf der B2 bei Monheim die Plane eines Kipper-Lkw weggerissen, berichtet die PI Donauwörth weiter. Diese schleuderte in ein entgegenkommendes Fahrzeug und zerschlug dort die Frontscheibe. Der Fahrer des Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen. Glücklicherweise wurde nach ersten polizeilichen Erkenntnissen niemand bei den Unwettern verletzt.

Im Ries hatte das Unwetter in der Nacht zum Mittwoch Folgen: Zahlreiche Haushalte in Reimlingen und im Nördlinger Stadtteil Herkheim hatten bis zum Mittag keinen Strom, weil ein Mast umgeknickt war.