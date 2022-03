Donauwörth

06:00 Uhr

Heilig Kreuz: Wenn eine ganze Schule umziehen muss

Alle packen an: Schulleiter Joachim Düsing (Mitte) und sein Kollege Stephan Söllner (links) sowie der ehemalige Heilig Kreuzer Sebastian Hayd haben alle Hände voll zu tun.

Plus Die Donauwörther Realschule Heilig Kreuz zieht für einige Monate in ein neues Nachbargebäude. Im Herbst geht es wahrscheinlich wieder zurück. Was dahintersteckt.

Von Thomas Hilgendorf

Eigentlich sind Ferien, eigentlich eine etwas ruhigere Zeit für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Eigentlich. Doch für Heilig-Kreuz-Schulleiter Joachim Düsing und seine Kollegen heißt es in dieser Woche Kisten packen, Kisten schleppen, Kisten auspacken. Die gesamte Infrastruktur einer Schule wandert zwar nur einige Meter weiter – doch bei einem solchen Großumzug ist es fast gleich, ob es nach Hamburg gehen soll oder nur eine halbe Hausnummer weiter. Im Stauferpark stemmt das Schulwerk der Diözese Augsburg derzeit ein Großprojekt. Zwei Realschulen – Heilig Kreuz und St. Ursula – sind künftig direkte Nachbarn an einem Standort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

