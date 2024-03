Donauwörth

vor 33 Min.

Heiße Riffs im Doubles in Donauwörth bei kalten Temperaturen

Plus Die Rocktools zeigen in Donauwörth, dass sie weit mehr können als Hard-Rock. Es war ein gelungener Abend zum Mitsingen.

Von Fabian Kapfer

Ein Pullover ist beim Konzert der Rocktools im Doubles Starclub definitiv das falsche Kleidungsstück. Trotz kälterer Temperaturen draußen taten einige Gäste bei dem Rockkonzert jüngst gut daran, wärmere Kleidungsstücke bei der Garderobe abzugeben. Denn die Rockband heizte richtig ein. Sänger Goodman beschlug teilweise sogar die Brille, als er gemeinsam mit seinen Kollegen gut zwei Stunden sein Publikum zum abrocken brachte. Und den Leuten vor der Bühne erging es an diesem Abend nicht anders.

Die Coverband hat für einen guten Abend genügend Rockhymnen im Gepäck, um das Publikum in Ekstase zu versetzen. Es ist kein Abend, um sich mit einem Bierchen gemütlich hinzusetzen. Es ist ein Konzert der Rocktools, das schon bei den ersten Tönen dazu einlädt, aufzustehen und mitzusingen. Das fällt auch nicht sonderlich schwer, nachdem die ersten Songs erklingen. Die Scorpions etwa mit „Rock You Like a Hurricane“, ZZ Top mit „Gimme All Your Lovin‘“ oder „Shook Me All Night Long“ von AC/DC. Songs der australischen Hard-Rock-Band sind sowieso eine Spezialität der Band. Sänger Goodman gelingt es bei Songs der Band extrem gut, die Stimme von AC/DC-Frontmann Brian Johnson zu treffen. Den Rest für einen äußerst gelungenen rockigen Abend besorgen die drei Männer um ihn herum: Schlagzeuger Andreas, Bassist Tom und Gitarrist Dietmar.

