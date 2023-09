Donauwörth

vor 32 Min.

Heißmanns Gottesdienst in der proppenvollen Christuskirche

Volker Heißmann und das Pavel Sandorf Quartett sorgten am Dienstagabend für eine volle Christuskirche in Donauwörth.

Plus Der bekannte Kabarettist aus Franken zeigt sich in der evangelischen Kirche in Donauwörth von einer mithin unbekannten Seite. Er liefert ein eindrucksvolles Zeugnis.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Wenn Menschen an der Kirchenpforte Schlange stehen, dann ist etwas Außergewöhnliches passiert. Am Dienstagabend standen sie dicht an dicht vor der Christuskirche in der Pflegstraße, lange vor Beginn des kulturell-spirituellen Feuerwerks, das dort gezündet wurde. Die Wartenden standen an für einen sehr speziellen Gottesdienst - in der Tat konnte man das Kirchenkonzert des bekannten fränkischen Kabarettisten Volker Heißmann so nennen. Der Künstler aus Fürth zeigte sich in Donauwörth von einer Seite, die auch vielen Fans mithin unbekannt sein durfte. Weniger "Waltraut und Mariechen", mehr Heißmann ganz persönlich. Und das hat auch viel mit Gott zu tun.

Letztlich gerieten alle ins Schwitzen: Die vielen Helferinnen und Helfer aus der Kirchengemeinde, die alle Besucher unterbringen mussten in der evangelischen Christuskirche, zusätzliche Stühle aus dem Gemeindehaus herbeischafften. Das Publikum, das wie im Weihnachtsgottesdienst dicht an dicht saß. Die Künstler auf der Bühne - besser gesagt: im Alterraum -, die im Rampenlicht in schwarzen Anzügen trotz tropischer klimatischer Bedingungen eine mehr als gute Figur machten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen