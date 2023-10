Donauwörth

17:30 Uhr

Heiterkeit, wie Axel Hacke sie versteht

Plus Axel Hacke liest aus seinem neuen Buch vor und bringt einige Kolumnen mit. Über die wird zwar mehr gelacht, der Erkenntnisgewinn ist beim Buch aber größer.

Von Martina Bachmann

Man könnte trübsinnig werden in diesen Tagen. Selbst in "normalen" Jahren macht der November, der "Totenmonat", mit seinen tristen und nebligen Tagen wenig Spaß. Doch heuer scheint alles noch schlimmer zu sein: die Wirtschaftslage, die Energiefrage, die Inflation, zwei Kriege - und das alles kurz nach einer weltweiten Pandemie. Man mag die Wolldecke über den Kopf ziehen, in der selbst gebauten Höhle verharren - oder nicht? Einen anderen Vorschlag hat Autor Axel Hacke, den er am Freitagabend in Donauwörth im Zeughaus vorstellte.

Hacke schreibt Kolumnen für das SZ-Magazin, das jeden Freitag der Süddeutschen Zeitung beilliegt. Seit 30 Jahren mache er das nun, sagte er in Donauwörth, nicht eine Woche habe es eine Pause gegeben. In Zeughaus ging es in erster Linie um Hackes neues Buch: "Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte". Es gibt weniger sperrige Titel. Doch abschrecken lassen sollte man sich davon nicht: Hacke gelingt es auf 218 Seiten in einer Art Selbstgespräch zu erklären, warum man gerade in diesen Zeiten die Heiterkeit bewahren sollte und wie einem dies auch gelingt. Dabei ist dieses Buch aber kein Ratgeber, kein esoterischer Selbstfindungstrip des Autors. Viel mehr ist es eine Art Betrachtung der Vergangenheit und der Gegenwart, in der die Sprache ein Instrument ist, dessen sich Hacke virtuos bedient.

