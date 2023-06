Donauwörth

Heizen in der Zukunft: Donauwörth will Wärmeplanung in Auftrag geben

Plus Mit einem neuen Konzept soll erfasst werden, wo in Donauwörth welche Wärmeversorgung theoretisch möglich ist. In der Praxis aber gibt es Hindernisse.

Von Martina Bachmann

Der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit kann manches Mal groß sein. Das war etwa beim Heizungsgesetz der Bundesregierung zu beobachten, mit dem zunächst der Einbau neuer Gasheizungen aus Klimaschutzgründen ab 2024 verboten werden sollte. Geführt hat die Debatte dazu, dass viele Bürgerinnen und Bürger auf den vermeintlich letzten Drücker noch schnell eine Gasheizung bestellt haben. Nun muss ein abgespeckter Entwurf des Gesetzes erst einmal durch den Bundestag. Gekoppelt werden soll es mit kommunalen Wärmeplanungen. Die Stadt Donauwörth hat jetzt eine ebensolche zwar in Auftrag gegeben. Doch in der Sitzung klafften Anspruch und Wirklichkeit kurze Zeit später ebenfalls auseinander.

Schnell waren sich die Mitglieder des Werk- und Umweltausschusses des Stadtrates am Donnerstag darüber einig, dass man eine kommunale Wärmeplanung zeitnah in Auftrag geben solle. Sie soll beispielsweise aufzeigen, in welchem Quartier in der Stadt Fernwärme möglich ist. Der Antrag dazu kam von Bündnis 90/Die Grünen.

