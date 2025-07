“We serve“ - das Motto der weltweiten Lions-Clubs wird auch vom hiesigen Lions-Club Donauwörth gelebt. Aktuell wieder für ein Projekt in der Region, für die Region. So konnten 1000 Euro gespendet werden an die Rettungshundestaffel des BRK Kreisverbands Nordschwaben. „Helfen, um Leben zu retten“, ein schönes Motto, findet auch die derzeitige Präsidentin des Donauwörther Lions-Clubs Stephanie Winter. „Mir ist es ein ganz besonderes Anliegen, dass unser soziales Engagement auch da landet, wo es herkommt - nämlich in unserer Region.“ Mit der großzügigen Spende des Lions-Clubs kann nun die Ausbildung der Rettungshunde betrieben werden, die sehr zeit- und kostenintensiv ist und zwischen zwei und drei Jahre in Anspruch nimmt. An deren Ende steht die Prüfung zum Flächensuchhund. Sodann ist das Team aus Mensch und Hund für 24 Monate zugelassen, Leben zu retten. Alle 24 Monate muss eine Wiederholungsprüfung durchgeführt werden, damit die Einsatzfähigkeit erhalten bleibt. „Solche Spenden sind von uns von unschätzbarem Wert und ermöglichen es uns, unsere Arbeit fortzusetzen und noch mehr Menschen zu helfen“, betonen die Verantwortlichen des BRK Nordschwaben.

