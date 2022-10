Donauwörth

17:30 Uhr

Hepatitis-C: Donauwörther Medizinskandal kommt auch 2022 nicht vor Gericht

Vor vier Jahren beschäftigte die Aufarbeitung eines Medizinskandals am Donauwörther Krankenhaus die Region. Ein Narkosearzt hatte über 50 Patienten mit Hepatitis C angesteckt.

Von Barbara Wild

Vor gut vier Jahren hat der Skandal um einen Donauwörther Narkosearzt, der Patienten bei Operationen mit Hepatitis C angesteckt haben soll, die Region beschäftigt. Nach wie vor warten die Betroffenen auf eine juristische Aufarbeitung des Falls. Ende 2021 hatte die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den mittlerweile 59-jährigen Mediziner Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung in 51 Fällen erhoben. Jetzt ist klar: Auch in diesem Jahr wird es nicht zu einem Verfahren kommen.

