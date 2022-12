Donauwörth

18:00 Uhr

Hepatitis-C-Skandal vor Gericht: Das sagen Verantwortliche der Klinik

Plus Nun endlich gibt es Aussicht auf einen Prozess, der die Hintergründe eines beispiellosen Medizin-Skandals aufdecken soll. Denn eine Kernfrage ist nach wie vor ungelöst.

Von Barbara Wild

Im Oktober 2018 kam ein Medizin-Skandal in Donauwörth ans Licht, dessen Ausmaß anfangs niemand abschätzen konnte. 1700 Patienten des Donauwörther Krankenhauses mussten sich per Antigen-Test auf Hepatitis C testen lassen. Denn der Verdacht war ungeheuerlich: Hatte ein Narkosearzt Patienten mit dem Virus infiziert? Das Gesundheitsamt Donau-Ries listete im Frühjahr 2019 insgesamt 60 Betroffene auf. Jetzt ist klar, wann dem Mediziner der Prozess gemacht wird. In der Donau-Ries-Klinik begrüßt man diese Nachricht.

