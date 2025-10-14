Seit dem 1. Oktober 2025 wird die BRK-Tagespflege am Mangoldfelsen von Diana Bader geleitet. „Wir freuen uns sehr, dass sie diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat und wir sie in dieser wichtigen Rolle begrüßen dürfen“, erklärt Arthur Lettenbauer, Kreisgeschäftsführer des BRK in Nordschwaben. Bader bringt umfangreiche Erfahrung aus vielen Jahren in der Pflege mit. Im BRK-Pflegeheim hat sie bislang das Qualitätsmanagement sowie das Case Management erfolgreich bearbeitet. Mit ihrer Fachkompetenz und ihrem großen Engagement für die Bedürfnisse der Menschen, die in den BRK-Pflegeeinrichtungen betreut werden, ist Diana Bader bestens vorbereitet für ihre neue Rolle. „Wir sind überzeugt, dass Frau Bader mit ihrer Erfahrung und ihrer menschlichen Art wertvolle Impulse für unsere Tagespflege setzen wird. Wir heißen sie herzlich willkommen in ihrer neuen Funktion und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft – mit neuen Impulsen, bewährter Fürsorge und einem engagierten Team an ihrer Seite“, erläutert Lettenbauer.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!