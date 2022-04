Donauwörth

vor 34 Min.

Herzschmerz und schnelle Klänge im Donauwörther Doubles

"John Garner" rissen das Publikum in Donauwörth mit. Einen John Garner gibt es indes in der Band nicht. Die Gruppe hat sich nach einem besonders gastfreundlichen irischen Wirt benannt.

Plus Die Band John Garner präsentiert im Starclub mitreißenden Folk Pop. Es war viel Geboten: Melancholie, aber auch Tanzbares.

Von Jule Eibl

Die Stimmung am Freitagabend ist gespannt, als alle sich auf einen geselligen Konzertabend im Starclub Doubles freuen. Im gewohnt stilvollem Ambiente haben sich die Zuschauer an diesem Abend zusammengefunden. Melodisch eingeleitet wird der Abend dann von der Vorband Gundalee, bestehend aus Gunda und Milena. Die Konzertbesuchenden dürfen hier Gitarrenklänge, begleitet vom Piano, verpackt in gefühlsvollen Songs genießen. Ein besonderes Highlight ist hier auch der letzte Song von Gundalee, in dem Milena zum Tenor-Saxophon greift und damit das Lied einzigartig unterstreicht. Ein hervorzuhebendes Detail ist hier, dass die Musikerin dieses Instrument in ihrem Studium des klassischen Saxophons sogar erlernt.

