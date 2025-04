Hexen? Zauber? Märchenhaft! Einen wahrhaft zauberhaften Abend bereiteten die beiden Musikerinnen Ursula Maria Echl und Ingeborg Purucker ihrem Publikum im „Freiraum“ in Donauwörth. Gleich zu Beginn entführten sie ihre Zuhörer in ein Zauberland. Im vierhändigen – von Wolfgang Zahn arrangierten - Klavierstück von A. Bazzini „Tanz der Kobolde“ waren die kleinen Wichte fast lebendig im Freiraum zu spüren. Bei Mendelssohn Bartholdys „Anderem Maienlied“ wie auch bei Verdis „Stride la vampa!“ wurden Hexenschauder und Betroffenheit über vergangene Verbrechen der Hexenverbrennungen wach gerufen.Im folgenden Teil des Konzerts flochten die Musikerinnen kunstvoll passende Musikstücke zwischen den von Ingeborg Purucker eindrucksvoll rezitierten Zauberlehrling von Goethe. So lockte Haydns „Mermaid“ zu den unermesslichen Reichtümern unter Wasser, Mozarts „Zauberer“ nahm mit zum verführerischen und fast erfolgreichen Liebeswerben eines jungen Mannes und im „Cold Song“ von Henry Purcell wurde der Frostgeist wieder ins ewige Eis gebannt. Unheimlich wurde es in „The Wanderer“ von J. Haydn, beim „Feuerreiter“ - rezitiert von Ursula Maria Echl – entstanden die dramatischen Bilder einer brennenden Mühle. Die unglaublich brilliante Darbietung des „Erlkönig“ von Franz Schubert löste Gänsehautgefühle und Grauen aus. Nachdem im „Danse Macabre“ auch noch die Gebeine auf dem Friedhof getanzt hatten, war das Publikum durch Gefühlswogen gegangen und dankte für die grandiose musikalische Darbietung mit nicht endendem Applaus, der den Künstlerinnen noch zwei Zugaben entlockte. Beeindruckt durch die Vielfalt der musikalischen Darbietungen der beiden Musikerinnen mit Gesang, Rezitation, zwei- drei- und vierhändigem Klavierspiel fühlte sich das Publikum reich beschenkt. Ein wahrhaft zauberhafter Abend im Freiraum in Donauwörth! Informationen für weitere Veranstaltungen im Freiraum finden Sie unter: www.freiraumdon.de oder auf Instagram unter freiraumdon

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.