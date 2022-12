Hilfsaktion in Donauwörth: Mit Nudeln und Zucker in die Kirche

Gläubige sind aufgerufen, für die Tafel der Caritas Donauwörth zu spenden. Was hinter der Vorweihnachtsaktion der evangelischen Kirche steckt.

Bei den Tafeln werden die Lebensmittel seit Monaten knapp. Auch die Donauwörther Tafel der Caritas hat angesichts der gestiegenen Preise wiederholt auf diesen Zustand hingewiesen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Liste der Tafel-Kunden seit Jahren angewachsen ist, der Krieg in der Ukraine und die darauf einsetzende Flüchtlingsbewegung hat die Lage weiter angespannt. Aus diesem Grund haben die evangelischen Kirchengemeinden in Donauwörth und Nördlingen die Hilfsaktion "Zehn Wochen mit ... Nudeln zum Gottesdienst" gestartet.

Auch andere Kirchengemeinden können sich anschließen an die Donauwörther und Nördlinger Aktion

Die Idee dahinter: Die Gläubigen sollen zum Sonntagsgottesdienst Nudeln, Reis, Kaffee, Süßigkeiten und Shampoo mitbringen – um nur einige der dringend gebrauchten Waren zu nennen. Jeden Sonntag, noch bis Maria Lichtmess am 2. Februar, werden vor oder nach dem Gottesdienst Lebensmittel für die Donauwörther Tafel gesammelt. Die Gottesdienstbesucher wurden aufgerufen, haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis, Essig und Öl, Mehl und Margarine, Kaffee, Marmelade, Süßigkeiten, Schokolade und Kartoffeln zu spenden. Ebenfalls dringend bei der Tafel benötigt werden Zucker und Salz, Gewürze, Baby-Nahrung, H-Milch sowie Hygieneartikel, wie Duschgel, Zahnpasta, Shampoo sowie Putzmittel aller Art. Auch andere Kirchengemeinden können sich der Idee "Zehn Wochen mit..." anschließen.

Als Sammelstelle ist die evangelische Christuskirche in der Donauwörther Pflegstraße vorgesehen, wie Dekan Frank Wagner erklärt. Dort stehe innen, in der Nähe der Eingangstüre, ein Karton bereit, in welchen dann die Spenden gelegt werden können. Spenden können zu den Gottesdienstzeiten abgegeben oder auch tagsüber, wenn die Kirche geöffnet ist.

Die gespendeten Lebensmittel werden dann in regelmäßigen Abständen der Tafel übergeben. Es gibt auch Ausnahmen für die Spenden. Gekühlte Lebensmittel, Fleisch und Fisch, Alkohol und Zigaretten sowie Eis und Tiefkühlkost können nicht angenommen werden. (hilg, AZ)

