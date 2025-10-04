"Himmlische Klänge" - Konzert mit Violine und Harfe im Donauwörther Freiraum

Einen wunderschönen Abend schenkten die beiden Musikerinnen Angelika Löw-Beer (Violine) und Alina Seitz-Götz (Harfe) ihrem Publikum im Donauwörther Freiraum. Nach einem Solostück für Harfe von Händel erklang der Liebestraum Nr 3 von Liszt, der ursprünglich für Klavier komponiert war. Die besondere Kombination von Violine und Harfe begeisterte die Zuhörer und der mit Kerzen stimmungsvoll beleuchtete Freiraum bot ein wunderschönes Ambiente. Die beiden Musikerinnen präsentierten überzeugend und einfühlsam das Thema aus dem berühmten Klavierkonzert Nr 1 von Tschaikowsky, die Sicilienne von Maria Theresia Paradis und die Morgenstimmung von Edvard Grieg, bei der für alle die Sonne aufging. Filmmusik aus "Die Schöne und das Biest", "Das Phantom der Oper", "Por una cabeza", "Once upon an Time in the West" und "Fluch der Karibik" nahm die Zuhörer mit in ganz unterschiedliche Genres. Inzwischen war es draußen dunkel geworden und bei "Moonriver" aus dem Film "Frühstück bei Tiffany" konnten alle in die Stimmung des Mondlichts eintauchen. Himmlische Klänge berührten auch bei "Over the rainbow", der Filmmusik aus dem Musical "Der Zauberer von Oz". Beispielhaft für die völkerverbindende Kraft der Musik wurde virtuos das Stück Misirlou, ein traditionelles Lied mit Ursprüngen aus dem östlichen Mittelmeerraum aufgeführt. Der begeisterte Beifall der Zuhörer wurde mit zwei Zugaben belohnt. Nach einem gemütlichen Ausklang bei einem Glas Sekt machten sich alle erfüllt und voller innnerer Klänge auf den Nachhauseweg. Informationen zu den nächsten Konzerten und Veranstaltungen unter: www.freiraumdon.de

