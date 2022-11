Himmlische Töne bei den Donauwörther Kinderkulturtagen

Plus Harfenistin Feodora Johanna Mandel unternahm mit ihrem Publikum eine spannende musikalische Reise. Was die Mädchen und Buben dabei erlebten.

Auf den Spuren der Harfenmusik, kindgerecht und mit einem bemerkenswerten Angebot, lockte Feodora Johanna Mandel zahlreiche Kinder und viele Erwachsene in die Donauwörther Musikschule. Nach einleitenden Worten der Kulturreferentin Barbara Kandler: „Ich bin gespannt, wohin uns die Reise mit der Harfe heute bringt“, erklangen schon die ersten himmlischen Töne dieses herrlichen Instrumentes: "Kitchen Ragtime" von Christoph Pampuch. Die Harfenistin hatte eine eindrucksvolle Auswahl getroffen. Einige der Stücke sind in eigener Bearbeitung entstanden.