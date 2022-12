Hirsch-Wirtspaar überreicht 280 Geschenke für die Kinder der Donauwörther Tafel

280 Päckchen hat das Wirtspaar des Goldenen Hirschen in Donauwörth an die Kinder der Tafel übergeben. Es ist eine Gemeinschaftsaktion vieler Gäste und Förderer.

280 Geschenke haben Christine und Armin Schnabel mithilfe von Maria Bauer (Mitte) an die Kinder der Donauwörther Tafel verteilt. Erneut hat das Wirtspaar des Gasthofs Goldener Hirsch in der Reichsstraße die besondere Gemeinschaftsaktion gestemmt. 230 Gäste des Gasthofs hatten Päckchen gepackt und Geschenke organisiert, die sich die Tafel-Kinder zuvor gewünscht hatten. Ihren Wunsch formulierten sie auf einem Holzstern, der wiederum in der Gaststube an einem Wunsch-Christbaum zum Pflücken bereitstand. 50 Sterne und damit Wünsche konnten über die zahlreichen Geldspenden in Erfüllung gehen. "Den Rest haben wir dann noch übernommen", sagt Armin Schnabel. Seit Jahren ist es ihm und seiner Frau ein Anliegen, die Kinder der bedürftigen Familien an Weihnachten ein besonderes Geschenk zu machen. (fene)