Hitze oder Scheibe eingeschlagen? Zwei Autos beschädigt

Einmal die Scheibe, einmal die Reifen: Zwei Autos wurden in Donauwörth beschädigt.

Zwei Autos sind mutmaßlich am Samstag von Unbekannten beschädigt worden. Um 7.30 Uhr hat eine Frau ihren braunen Seat Ibiza am Krankenhausparkplatz gegenüber dem Ausbildungszentrum für Pflege abgestellt. Als sie um 12.30 Uhr zurückkehrte, war die hintere linke Seitenscheibe zerstört. Ob die Scheibe eingeschlagen wurde oder durch die Hitze geborsten war, konnte laut Polizei nicht eindeutig geklärt werden.

Auto in Donauwörth beschädigt: Reifen wird zerstochen

Am gleichen Tag parkte ein Mann gegen 11.30 Uhr seinen Opel Astra in der Kapellstraße auf einem Parkplatz eines Fahrradladens. Als der Mann vier Stunden später zurückkam, waren die beiden rechten Reifen kaputt. Laut Polizei war am Vorderreifen eine Stichspur zu sehen, am Hinterreifen war das Ventil beschädigt worden, sodass die Luft entwich.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Nummer 0906/706670 entgegen. (AZ)