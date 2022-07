Donauwörth

15:00 Uhr

Hitzefrei beim Schwäbischwerder Kindertag?

Der Schwäbischwerder Kindertag in Donauwörth kann nach der Pause in den Corona-Jahren heuer wieder stattfinden.

Plus Das Historienspiel zum Schwäbischwerder Kindertag ist Tradition. Doch wohl noch nie zuvor waren die Temperaturen im Vorfeld so nach oben geklettert. Was das bedeutet.

Von Thomas Hilgendorf

Es ist schon beeindruckend, die Bilder aus den Jahren "vor Corona" Revue passieren zu lassen: Hunderte Kinder in historischen Kostümen, die prächtigen Aufführungen zur Stadtgeschichte auf den Heilig-Kreuz-Wiesen unterhalb der Klosterkirche. Doch klar ist auch: Das Historienspiel zum Schwäbischwerder Kindertag, der feierliche Höhepunkt der Festtage, findet unter freiem Himmel statt. War in der Vergangenheit eher die Frage "wird es regnen?" der Unsicherheitsfaktor, so liegen manchen nun die Hitze-Rekordwerte der vergangenen Tage schwer im Magen. Gibt es ein Szenario, bei dem Umzug und Historienspiel ausfallen müssten?

